Iedereen doet wat om de aarde te redden tegenwoordig maar bij de videovrienden van Pornhub blijven ze in ieder geval dicht bij hun eigen natuur: de Facebook onder de fapsites maakt zich hard voor het beschermen van de bijen. "Bees are crucial for the sexual reproduction of flowering and fruit-bearing plants, which means 70% of the foods we eat today are the direct result of bees banging plants." En Moeder Natuur heeft ook zo d'r behoeften. Zagen we natuurlijk dinsdag al bij de lancering maar we hebben het een paar dagen laten liggen om geloofwaardig te kunnen ontkennen dat we dagelijks op de pr0nbuis zitten. Is al een paar dagen online maar we zien het nu pas want zo vaak komen we niet in die verderfelijke hoeken van het internet, met al dat naaqt en neuqen en zeau. We zullen de titels van de natuurfilms hier niet overtikken want dat dan komen we in een ander archieflaatje bij Google's algoritmes. Maar reken maar dat er bloemrijke beschrijvingen bij zitten. De beelden zijn SFW, de geluiden niet en voor iedere view gaat er een donatie naar some sweet honey.