GeenStijl roert waar het stinkt! But who is accountable?

Een interne bedrijfsgrap is altijd pas leuk als hij extern opduikt. Afgelopen etmaal ging er een screenshot rond uit een whatsappgroep van Ernst & Young-personeel, die op skiverkansie waren in de Alpen. Tijdens dit 'Skiweekend EY 2019!!!' heeft een van de boekhouders de broek echter niet op weten te houden, en is après ski tussen de planten in de lobby gedoken - enfin, het resultaat is vastgelegd en - heel verstandig in 2019 - in een groepschat met talloze mensen gedeeld. In de whatsappgroep werd gezocht naar de dader, want de skivakantie ging een beetje VVD: de hele groep werd verantwoordelijk gehouden voor het gebrek aan integriteit bij één wildpoepende collega en de hele bups wilde voorkomen op de eerste gipsvlucht bipsvlucht terug naar huis te moeten. Dader gevonden, billenkoek gekregen & naar huis gestuurd. Eind goed, al goed, net te klein voor topic. Totdat...

Totdat de voorzitter van de Raad van Bestuur besluit om nog eens ff lekker in de peopvlek te wrijven! Die betreurt niet alleen de plantenkakker, maar vooral het uitlekken daarvan: Hij dreigt in een eveneens gelekte (lol) interne memo met de titel 'Incident skitrip' ("English version below") met "consequenties voor het delen en doorsturen van dergelijke ongewenste berichten" en hij gaat er heel passief-agressief "van uit dat het bericht door ons als EY'ers niet verder verspreid wordt." Nou meneer Boogaart. Bij dezen de eerste consequentie, en bedankt voor het lachen. Blijken die dooie corporate boekhouders toch nog een beetje rebellie in zich te hebben.