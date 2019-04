We zullen de eersten zijn om toe te geven dat de Stijlloze Poll regelmatig gevuld wordt met kwesties waar zelfs Maurice de Hond de neus voor op zou trekken. Zoals de huidige, die niets meer is dan een "even kijken wat de lezers zeggen" over een #gehoordopderedactie discussie over deodorant (dat wij, in tegenstelling tot alle urban legends, zelf wel degelijk gebruiken). Maar zoals onze wijze moeder altijd al zei: Je hebt overal mensen voor. Waarmee ze bedoelde dat er voor elk gebrek wel een unieke gek te vinden is. Dus wat troffen we in de linktips aan? Een klacht. Over de deo-poll:

"Dames, heren en/of anders gegenderden,

Beetje jammer deze poll, eigenlijk enkel voor mensen met een hygiëne probleem/gebrek. Iemand die zich gewoon wast heeft geen chemicaliën nodig om zijn/haar/gender naar keuze, lichaamsgeur te verstoppen achter een nog sterkere chemische stank. Uiteindelijk ruik je dan lichaamsgeuren plus het chemisch extract. Ik was me dus gewoon en gebruik geen chemikaliën; mocht je me ruiken, geniet er van of je bent te dichtbij. Een chemische walmen producerend persoon heeft helaas een hygiëne gebrek! Met vriendelijke groet, Uw gebande vriend, Hendrikaatje." OK hoor Hendrik. Volgende keer zullen we de optie 'Eigenwijze Holbewoner' toevoegen bij maatschappelijke discussies over deodorant...

Persoonlijke Hygiëne Poll Deodorant? Roller

Spray

Deo?



Poll is Verlopen.