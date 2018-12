Dit is ook nog de muziek/teksten voor hun excommunicatie in de USA. Als dat niet gebeurd was, dan had de rest van de wereld nimmer van hun gehoord. Ja, als men van Countrymuziek houdt, maar dat mag niet in Nederland en de rest van de wereld buiten de USA. Het gaat bij deze band om het verhaal erachter, de hypocrisie en de nog grotere hypocrisie toen ze weer wel hip werden, omdat ze overal in de wereld binnen notime uitverkochte stadions hadden. De VPRO heeft er een aardige documentaire over gemaakt. Maar dit nummer zou ik niet in die top zetten. Had dan Not ready to make nice ofzo genomen. Daarmee werd de wereld pas op de kaart gezet voor de gemiddelde autochtoonse Amerikaanse boer in de binnenlanden. Een soort Phoenix die uit de as herrijst. Ze hadden de verkeerden lopen verbannen.