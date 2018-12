Jammer dat er zo'n brabbelaar doorheen zit te hinderhakken, want die stem (ok, en de productie) van Alicia Keys is een reden om in hele goeie luidsprekers te investeren. Wat was er eerder, New York of dit liedje om New York voor eeuwig te duiden als een icoon op een notenbalk? Nee leuk dat poldergepingel met Krezip of Within Temptation maar voor de echte onweerstaanbare hi res crossover productie in gift wrapping moet je gewoon nog steeds de plas over.