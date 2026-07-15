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Kijken: de 'door pezen aangestuurde' handen van 'autonome huisrobot' NEO

Ja dat is dezelfde 'autonome huisrobot' als dat virale reclamefilmpje uit oktober 2025, waarvan later bleek dat deze voorlopig nagenoeg volledig op afstand bestuurd wordt door een daadwerkelijk persoon

Kijk die tandwieltjes of wat het ook zijn weten wij veel

Maar, handen heeft-ie! En als de menselijke operators genoeg trainingsdata hebben gegenereerd om NEO autonoom te maken, krijg je deze autonome vingers er gratis bij. Snappen we verder allemaal niks van, maar NEO zelf beschrijft het handwerk als volgt:

"We zijn verheugd onze baanbrekende, door pezen aangestuurde handen met 25 vrijheidsgraden voor het NEO-humanoïdeplatform te introduceren; ze bieden een behendigheid, kracht, veiligheid en betrouwbaarheid die bijna op menselijk niveau liggen. Deze handen zijn ontworpen met een fundamenteel doel: de hardwarematige beperkingen wegnemen die bepalen wat humanoïde robots kunnen doen, zodat data – en niet de hardware – de enige grens vormt voor hun capaciteiten. Doordat ze op alle relevante vlakken gelijkwaardig zijn aan of zelfs beter presteren dan menselijke handen, zorgen ze ervoor dat onze AI-modellen niet langer worden beperkt door een gebrek aan behendigheid. NEO kan nu vrijwel elke taak uitvoeren die een mens met de handen kan doen, en dat met de precisie, het aanpassingsvermogen en de voorzichtigheid die vereist zijn in praktijkomgevingen."

Meer beeld onderstaand en hele demo onderaan.

Hele demo

Tags: NEO, handen, pezen
@Spartacus | 15-07-26 | 16:30 | 63 reacties

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