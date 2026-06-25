Ha ja interessant meer dan 1,6 miljoen (EENKOMMAZESMILJOEN) Nederlanders slikken antidepressiva, we hebben weliswaar iets meer vissers, maar het scheelt niet veel. Tjonge nou, die zullen het wel nodig hebben dan, want zoals bekend zit er bij mensen met depressie iets mis in de hersens, iets met stofjes enzo, en die pillen corrigeren dat. Ho, nee, wacht, dat is gelul. Weliswaar gelul van het hardnekkige soort, maar gelul desalniettemin. Veel van wat we ooit dachten te weten (of spoedig te zullen ontdekken) over depressie, blijkt helemaal niet waar; we zijn dus op grote schaal iets wat we niet begrijpen aan het behandelen met iets waarvan we niet precies weten hoe het werkt (hetzelfde geldt min of meer voor ADHD). Deze week bij Triggernometry de geweldige Joanna Moncrieff, een Britse wetenschapper en psychiater, thans geen groot voorstander van de psychiatrie. Ze schreef onlangs een boek over de materie dat geweldig is, maar omdat het natuurlijk veel te godvergeten heet is om ook maar één pagina om te slaan kunt u het ook gewoon met deze podcast doen.