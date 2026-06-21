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Fotoquiz. Wie zijn dit?

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A) Columnistendag Volkskrant weer groot succes
B) Ideologische switch Rita Verdonk (can't unsee)
C) Man (rechts) schoot uit met de tabasco in de groentesoep. Heeft daar nu last van
D) Fractievergadering Denk met overdosis shisha giert weer helemaal uit de klauwen
E) Capo's sfeerteam FC St. Pauli bereiden nieuw voetbalseizoen in Duitsland voor
F) De herziene Vitruvian Man van Da Vinci
G) Pauze tijdens nieuwe productie Meiden van Holland. Filmtitel: 'Free Palestine - wut no money?'
H) Betonstaalvlechter Flip Diksen samen met zijn heerlijke vriendje Dik Flipsen. Ze kwamen elkaar tegen in een homo-erotische arcadehal en omdat hun namen op elkaar leken doken ze meteen met elkaar de kast in. Ze zijn inmiddels getrouwd en hebben elkaars achternaam aangenomen. Gefeliciteerd Flip Flipsen-Diksen en Dik Diksen-Flipsen!
I) Valentino Rossi (rechts) undercover op Palestina-festival
J) Geen idee
K) Anders, namelijk

Tags: gratis gratis, palestine, dikke reet
@Mosterd | 21-06-26 | 19:00 | 105 reacties

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