"Je snapt niet dat het dwaallichten zijn, die denken dat ze invloed op het klimaat kunnen hebben."

Nou ja. Ergens in de jaren 70 begonnen wetenschappers, mensen die verder komen dan Facebook zeg maar, te vermoeden dat er heel veel "bijzondere" probleempjes waren. Zure regen, klimaatverandering, en nog een paar dingen. Qua klimaatverandering was de vraag of dit in theorie aan de mens lag of gewoon normaal was. Na jaren van bekvechten en metingen staven is de conclusie. Het ligt aan ons.

Ik weet het. Kutnieuws.

Maar ja. Het ligt aan ons.

Wat er aan te doen is een andere vraag maar je krijgt niet 190 staatshoofden van uit heinde en verre zover om te zeggen fuck dit we moeten iets doen want anders zijn we de spreekwoordelijke lul.

En enter domme proleten zoals Donald Trump. Thierry Baudet. Mensen die denken dat ze intelligent zijn maar het niet zijn en dan zijn er nog een hoop donatie-websites van trieste veelal oudere mannen die wanhopig nog proberen te prediken dat olie en poep en plas en ammoniak eigenlijk heel gezond zijn.

Je mag dat geloven. Maar alvorens je dat wil geloven. Proef het eens...