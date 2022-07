GeenPeil Waarnaar wijst uw politieke barometer aan de start van het reces? Mark & De Tassendragers

Wopkius Pilatus

Heksenkring66

Gristenmeloenen

Caroline van der Flodder

De Mannenbroeders

Forumland

Haga’s Melkhuisje

De Nationale Omtzigtman

Nilufur Halfvolt

D66 Zwakstroomvolt

Ouwehands Dierenpark

Jessias Klimaatkerk

Geeeeeertje Wil-ders

Dynastie Maorijnissen

Dönerzaak DENK

Den Uylskuiken

Judas Alliantie

Gebraden Haantje

Silly’s Safari



Twintig fracties. TWINTIG. En allemaal met vakantie of boeken aan het schrijven of frikandellen aan het eten of vlaggen aan het kopen of in hun vrije tijd stikstofkaartjes bestuderen of van zich af vingerwapperen (altijd van je af vingerwapperen) of sms’jes aan het wissen of andermans tassen aan het dragen of naar dromen van enge kabinetsleden of bidden tot wolkmannetjes naar keuze of “werkbezoeken” afleggen in congreszaaltjes waar consultants elkaar powerpoints laten zien met modellen die vertellen dat het allemaal wel meevalt, en misschien gaan er ook nog wel een paar de camping of gewoon lekker all-in ergens op een plek met minder inflatie als die nog te vinden zijn. Aan u de onmogelijke keus en aan onze tot het uiterste gerekte stijlloze poll de uitdaging om er een taart van te bakken: bij welk kruisje zou u tekenen als Ruttes Vierderijk NU verkruimelt en wordt overlopen door trekkers, omgekeerde vlaggen en boze Vlaartjes?