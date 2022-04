Goed, het zal dus om het "illegaal" verwijderen van een boom zijn. Maar dan zijn er dus nog meer vragen.

- Waar stond die boom?

De foto is van vrij dichtbij genomen en staat aan het water:

- Was dat op eigen weiland van de boer?

- Mag je geen boom van je eigen grond weghalen zonder toestemming?

- Is mevrouw dan illegaal over het hek geklommen om daar op de grond van de boer foto's te nemen?

- Wanneer heeft ze dit dan gedaan?

- Waarom heeft ze dat gedaan? Over hekken heen klimmen om op de grond van een ander een foto te maken van een boom.

- Hoe weet de boer dat het een vrouw was?

- Houd ze die boom dan specifiek in de gaten of hij verwijderd ging worden?

- Had ze deze foto "toevallig" nog en zag ze "toevallig" in het voorbij lopen dat specifiek die ene boom er niet meer stond en is ze toen haar hele foto-archief gaan doorzoeken voor die ene foto die ze gemaakt had door over het hek te klimmen?

- Speelt er dus niet wat meer tussen beide partijen?

Als het niet op eigen weiland is:

- Waarom zou de boer die boom weghalen?

- Hoe weet mevrouw dat het die boer is die de boom heeft weggehaald?

- Speelt er dus niet al langer wat tussen beide partijen?