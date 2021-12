Ik ben het wel met je eens, maar komen ze in het Ziekenhuis en op de IC Met Corona of Door Corona. Ik kan het voorbeeld uit Canada dat een zorg minister overal liep te verkondigen dat een 10 jarige was overleden door Corona, terwijl de familie zei dat het door ongeneesbare kanker in de hersenen kwam. En dat hij twee dagen voor zijn overlijden ook getest werd op Corona en positief was. Het is wel een beetje een manco in de cijfers en wat ruimte geeft op gesjoemel,. Maar zoals gezegd den’ ik dat de oversterfte ook komt doordat mensen geen zorg meer krijgen. Maar het blijft nog steeds Rutte aan te rekenen dat ze niks deden.