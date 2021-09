:

Het is, zoals ik het zie, een slecht programma, gewoon omdat het in alles niets anders lijkt te doen dan de de sleetse formule en daarmee de cliché's van "het lulprogramma" toe te passen. Ze willen, denk ik, het beste lulprogramma op de vooravond genereren, maar zitten, zo straalt het af, helemaal gevangen in het format, Dat is geen doorontwikkelen, dat is op veilig gaan, dat is geen urgentie, dat is achter de waan van de dag aan hobbelen.

Het is natuurlijk ook uiterst moeilijk om én vernieuwend te zijn én hoge kijkcijfers te halen. Maar heb dan de pretentie ook niet, of gebruik die pretentie niet om verkeerde redenen, om presentatoren wier eigenwijze gedrag je niet aanstaat buiten te schoppen.

Ik vind het wel vermakelijk, en ook leerzaam, hoe BNN/Vara hier in het eigen zwaard is gevallen. Het enige boeiende aan het programma is de vraag hoe ze zich nu uit de ellende willen werken. We kunnen daar dagelijks getuige van zijn.