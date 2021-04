Natuur: -Ik wil even weer wat evenwicht maken door de enorme bevolkingsexplosie en ongezonde bevolkingssamenstelling wat bij te stellen. Daarom lanceer ik een nieuw, niet eens zo dodelijk verkoudheids-virus. Maar: don't worry: het is niet gevaarlijk voor de jongere generatie of je kinderen.

Mensheid: Hohoho, dat gaat zomaar niet: Hier is al een nieuw vaccin. Hahaha, you lose.

Natuur: OK, hold my beer. Dan evolueer ik toch naar een virus dat dit omzeilt en nog sterker is, kwestie van geduld tot heel Holland Braziliaanse variant lult.

Mensheid: Sorry, hadden we maar geluisterd naar je. Maar we konden niet accepteren dat wij ook onderdeel van de natuur zijn.