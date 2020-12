Ehh.. Even een schokkend bericht, welke de bereidwilligheid tot vaccineren in sommige regio's tot 0.1% zal doen dalen.

"No Alcohol for 2 Months, Russia Tells Coronavirus Vaccine Recipients"

www.themoscowtimes.com/2020/12/08/no-...

En dan mijn observatie die ik bij de eerste lockdown ook al gedaan had bij het bekijken van krantensite's als de Vk, NRC, Trouw, Guardian, NYT, Bild enz. etc...

Allemaal. Echt alle krantensites die min of meer het identieke narratief vertellen waar het corona&Trump betreft hebben zo'n in een gele popup verschijnend onderschrift alwaar ze bedelen om meer geld.

Met tekst als "nu je hier toch ben"

En zoals de elitaire Guardian dat doet: "We chose a different approach. Will you support it? We believe everyone deserves to read quality, independent, factual news and authoritative, calm analysis – that’s why we keep Guardian journalism open to all. The free press has never been so vital. No one sets our agenda, or edits our editor, so we can keep providing independent reporting each and every day. Every contribution, however big or small, is so valuable for our future – in times of crisis and beyond. Support the Guardian today from as little as €1. Thank you."

www.theguardian.com/world/2020/dec/08...

Zelfs the Moskow Times.

En dat deden ze toen allemaal tegelijkertijd bij het aanbreken van covid, ook al zijn ze geen onderdeel van elkaar. En dat vindt ik eigenlijk best wel raar.. alhoewel.... raar is toeval, ik geloof niet in toeval, ik geloof in timing.

Ook dit zaakje stinkt.