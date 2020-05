Nog 4 minuten over die bijna overgewaaide griep

En dan MUZIEK: Coronacafe Mega Mix 5 door Keestelpro

Het liefst zouden we de hele avond ouwehoeren over hoe fantastisch het is dat NASA en SpaceX voor het eerst in 9 jaar weer een bemande vlucht vanaf Kaap Carnaval naar outer space geschoten hebben, dat die vandaag succesvol aan het ISS aankoppelde, en hoe Elon Musk in 2004 al aankondigde dat hij de CEO van commerciële ruimte-cargo zou worden. Of hoe beyond awesome het blijft dat zo'n Falcon-raket een stukkie luchtdicht aluminium de ruimte in duwt en vervolgens autonoom & rechtop een recycle-landing maakt op een drijvende drone die "Of Course I Still Love You" heet, want waarom ook niet. Elon Musk is echt onze favoriete alien.

Maar dit café kan ook zomaar ieder moment ontruimd worden om plaats te maken voor een liveblog over nieuwe rellen in de Verdeelde Stammen van Amerika. Tot die tijd, houden we even vast aan de laatste DRAAD VAN HOOP dat we gewoon lekker bij de buitenhaard kunnen blijven borrelen op deze zomerse eerste pinksterdag.

Why America is NOT the greatest country in the world, anymore

Of toch wel? Sherrif in Flint, MI, legt wapenstok neer en wandelt