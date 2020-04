Mooi hè, die 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vinnie van Gogh. Grauwe groen-bruine wereld wel, het lijkt wel het dystopische Nederland in de eerste jaren na het kabinet-Klaver I. Enfin, het werk is zoals u misschien wel weet door Okkie Durham-wannabes geskoept uit het museum Singer Laren, in te zetten als wisselgeld bij een dopedeal of als handig ruilmiddel om een Italiaanse gangster uit de cel te houden. Toegegeven, Van Gogh beschikte niet over de virtuositeit van pak 'm beet Barnett Newman, maar zo'n duister mevrouwtje op een doek kliederen doen we 'm (waarschijnlijk) niet na en dat zijn werk nu is gegijzeld door wegwerpers is ook wel sneu. In Opsporing Verzocht op NPO1 zien we de BEELDEN en nog spannender dan raden hoe de daders eruit zien, is de vraag of de bewakingscamera van een middelgroot museum ons een hogere resolutie dan 640x480 kunnen geven. CHIPS!

UPDATE: Er is natuurlijk weer geen ruft te zien. Hieronder de beelden.