Sociopathogeen

Wie Anno Domini 2020 carnaval vieren wil, moet over een dikke beurs beschikken. Een gemiddelde zuipdag in Maastricht of Den Bosch doet tussen de 175 en 220 Euro per persoon. Uiteraard exclusief nevenkosten als vreten, transport en kostuumpje. Een gemiddelde carnavalist is voor vier dagen pret ruim 800 Euro kwijt. Met gemak. Tel daar een wintersportvakantie -in bijvoorbeeld Lombardije- bij op en je komt uit op een totaalbedrag van ruim 4500 ballen. En dat binnen drie à vier weken; er zijn dagen dat ik dat niet klaar heb liggen. Uitsluitend bovenmodale inkomens kunnen een dergelijke 'investering' in hun eigen persoonlijke welbevinden doen.

De verspreiding, en dan vooral de import, van het coronavirus in Nederland laat dan ook vooral loepzuiver zien wat de verhoudingen tussen hoge en lage inkomens zijn. Klinkt als geëngageerd geëmmer, echter de waarheid is dat de verspreiding van het virus mede door het sterk toegenomen vliegverkeer van de afgelopen vijf jaar zo snel kon worden verspreid over het aardoppervlak. En welke inkomensgroep heeft er geld genoeg om (stelselmatig) te vliegen? Juist, de hogere inkomens.

Het is dan ook zeker niet vreemd dat onze regering zich zo expliciet richt op het vermijden van de directe verspreiding. Immers, zoals het er nu naar uitziet, zijn de meeste slachtoffers van het coronavirus (nog steeds) vooral te vinden binnen de hogere inkomensgroep. Een groep die -hoe controversieel dan ook- goed doorvoed is en het hoogste niveau van lichamelijk- en psychisch zelfherstellend vermogen kan laten zien. Met andere woorden: een groep die door een hoge mate van welvaart, grote aantal private voorzieningen en financiële middelen het meest optimale herstel kan laten zien.

Het ziektebeeld Covid-19 (veroorzaakt door het betreffende coronavirus) treft vooral (extreem) corpulente mensen, COPD-lijders, hartpatiënten, drugsverslaafden, diabetici, zéér hoogbejaarden, kankerpatiënten, rokers en algemeen zieke en/of ongezond levende mensen. Dat is een uiterst diverse groep, waarbij vooral de voorzichtige extrapolatie mag worden gemaakt dat een leeuwendeel van deze groep personen kan worden geplaatst binnen de lagere sociale klasse. En dat is ook meteen de angst van onze bestuurders: de zwaarlijvige, verslaafde, psychisch verdichte medemensen huizen in de vele 48-onder-één-kapwoningen. En al deze lieden voelen de lente in het diepste van hun ziel. Ze willen allemaal naar buiten, een zwembadje opzetten, drie kratjes bier wegzuipen in de voortuin. En dan gewoon wat hangin' around met de buds van het huizenblok. Zonder in- en intrieste angstbeelden begrijpen papa en zoonlief Tokkie niet dat ze weldra op een volledig uitgestorven apenrots voor hun leven moeten knokken.

Om nu niet meteen volledig positief te eindigen, is het ook zinnig om te vermelden dat het kurk-, kurk- en kurkdroog is. Menige Nederlandse akker is droger dan de vagina van Kassa Wrongschlong. Ook de Verenigde Staten van Trump (UST) kampen met een buitengewone droogte. In combinatie met (snel) oplopende sterfte in de lagere sociale klasse door het coronavirus, kan dit een economische superdepressie opleveren. Niet alleen kan dan door de honger de oogst niet meer van het land worden gehaald, maar ook is er onvoldoende eten om de verzorgende medici te voeden, waardoor zieke Covid-19-lijders onherroepelijk zullen sterven.

Ik wil niemand bang maken, maar het is wel enigszins belangrijk om hier nader op te wijzen.