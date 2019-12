Het principe rond vallende sterren mag u zelf gaan uitzoeken want daar gáát het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat u van uw iPhone weer de trieste mededeling hebt gekregen dat u deze week gemiddeld vijf uur per dag naar uw buitenboordcomputer hebt zitten staren, terwijl uw vrouw door úw heroïnescherm frigide is geworden en uw kind ook maar wat tevergeefs jengelt om aandacht. Fraaie kans om die verhoudingen eens even recht te zetten en het mooie is: u kunt er nog bij zuipen ook! Vanavond scheert langs de aarde de befaamde meteorenstorm Geminiden en het lijkt een prima kijkweertje te worden. "De beste tijd om te kijken is kort na middernacht, rond kwart voor 1 in de nacht naar zondag." Lekker blokje hout in de Mexicaanse terrashaard, Beerenburg in de veldfles, telefoon een keertje opgeborgen en dan gewoon lekker hand in hand met mevrouw, plannen maken en dromen over een toekomst met heel dure auto's, winst op het EK voetbal van 2020, een enorme entrecote gebakken in roomboter en meer belangrijke zaken in het leven. We horen morgen wel hoe het was.