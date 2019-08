Je kind vaccineren, naast bier drinken en autorijden toch een van de mooiste dingen van de planeet. Spuitje in zo'n kleintje, hoppa, die wordt ouder dan vijf, iedereen blij als een (levend) kind. In de Biblebelt doen ze echter niet aan vaccineren want Jezus - die zelf meteen kansloos was toen hij die roestige spijker in zijn jatten kreeg. Inmiddels heeft God de vaccinaties uitgevonden, of Allah natuurlijk, het is maar net in welke exacte wetenschap je gelooft, maar toch zijn er heel veel van die (g)refolui die een loopje nemen met de uitvindingen van The Lord. MAAR! "Zwaar christelijke jongeren laten hun kinderen steeds vaker inenten tegen besmettelijke ziekten. Jonge ouders in reformatorische kring trekken zich namelijk steeds minder aan wat kerk of familie opleggen." Ha. Schaakmat, geloof. Nu nog een keertje definitief dat stomme sprookjesboek in de vuurkorf mikken - het zonnetje komt terug, lekker buiten zitten - en dan is iedereen blij. Behalve Jezus, maar die is toch al dood.