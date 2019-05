Terwijl je dit leest proberen we op GSHQ een compleet topic te 3D-printen in bovenstaande 3D-printer van Dealert, die is vermomd als bierkoelkastje. Wij dachten namelijk zelf dat het een desktop sized bierkoelkast was. Dus wij bestellen. Blijkt het een 3D-printer, voor de prima prijs van een hippe desktop bierkoelkast. Dus nu zitten we een soort stijlloze scrabble te printen terwijl Mosterd een ontwerp voor een bierbeker aan het downloaden is en Ronaldo vraagt of het ding ook kapotgesmeten PS4-controllers kan printen. Als dat lukt, laten we het weten. Of probeer het gewoon zelf want voor deze prijs print je voortaan je huisraad gratis. Specs en een video review hierrr.