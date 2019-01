In Nederland is geen plaats voor smerige IS ratten.

"Jihadspook Melis Atici op vrije voeten"

Ze wordt dus zelfs niet tot haar proces in april vastgehouden. Medio juli "teruggekeerd", nu op vrije voeten; ze wordt, gok ik zo maar, veroordeeld tot net zo lang als ze in voorarrest heeft doorgebracht, want meer dan "lidmaatschap van een terroristische organisatie" kun je al die ratten toch niet ten laste leggen. Bovendien, zo lees ik, woont haar 1 jaar oude zoontje nu bij haar, en tsja, daar moet moeders natuurlijk voor kunnen zorgen, en dat gaat wat lastig als ze zelf in de bak zit.

Ze wil haar oude leven terug, zo las ik eerder in de berichtgeving over deze Melis. En jezus, man, dat gaat haar lukken dat het een aard heeft! Krijgt na haar rechtszaak een gratis sociale huurwoning, een uitkering, kinderbijslag, en andere toeslagen, en kan vervolgens in alle rust en comfort weer haar haat tegen het westen in het algemeen, en de Nederlanders in het bijzonder, gaan koesteren.

En zo zal het dus gaan met al die ratten die allemaal terug willen "naar hun oude leven", en ook allemaal terug gaan komen. De regering neem ik kwalijk dat ze dit allemaal gewoon maar laat gebeuren. Ze verzaken m.i. hun eerste en allerbelangrijkste taak: het beschermen van Nederland en de inwoners van Nederland tegen gevaar en dreiging van buitenaf. Want we hebben het hier niet over Nederlanders; we hebben het hier over gevaarlijke, geradicaliseerde, godsdienstwaanzinnige aliens, die je met alle mogelijk middelen buiten de deur moet proberen te houden. Het intrekken van de Nederlandse nationaliteit lijkt me dan toch de eerste maatregel die je neemt. Dan kunnen ze geen "vlucht vanuit Erbil" meer nemen naar Nederland, maar slechts op illegale wijze proberen hier te geraken, en hier kunnen ze dan geen enkele aanspraak op wat dan ook meer maken. Je hoeft geen dure rechtszaken meer te voeren, maar ze meteen vast te zetten tot uitzetting naar Marokko/Turkije oid, het land van hun andere paspoort, of een andere islamitische heilstaat naar keuze.

".... in 2016 schreef ze in haar afscheidsbrief dat ze als martelaar wilde sterven in het kalifaat."

Kan nog steeds, hoor, Melis, het IS gebied is weliswaar wat gekrompen, maar nog steeds alive and kicking. Hier zijn jij en je zusters in elk geval niet meer welkom:

We won't tie a yellow ribbon round the ol' oak tree for you scumbags.