Een nieuwe zwermdrone, maar dan niet in het formaat van een zwermdrone. Anduril draait om efficiënte massaproductie en de volledig elektrische 'Thunder' tiltrotor wordt de wingman van de Amerikaanse helikoptervloot, inclusief die aanstaande bemande tiltrotor de Bell MV-75 Cheyenne II, die de legendarische Blackhawk vervangt. De Thunder is gebouwd in samenwerking met tiltrotorbedrijf Archer, en komt in zowel een civiele transport- als militaire gevechtsversie. De militaire versie wordt beschreven als: "Group 5 autonomous attack rotorcraft specifically designed to multiply the combat power and increase the survivability of current and next-generation crewed attack and assault aircraft. Thunder is equipped with the payload capacity and open architecture required to deliver overwhelming effects for any mission, engineered with the survivability, speed and range critical for the deep fight, and built on flight-proven autonomy that enables validated, high-performance teaming with crewed assets." Dat 'Group 5' verwijst naar de grootte van het toestel en mate van vluchtautonomie van de drone, en is de hoogste categorie. Heel veel foto's en een anime-filmpje waarin een Thunder zichzelf op een raket stort om een bemande Apache te redden, na de breek.