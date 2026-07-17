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CENSUUR. EBU wil vrouwelijke atleten voortaan 'respectvoller' in beeld

FOTO (ANP): Vrouwensport in een nieuw, zwartgelakt jasje

gecensureerde pollstokhoogspringster

Moeilijke kwestie die zowel de vrouwensport als de vrouwensportkijker (Mart Smeets) aangaat. Volgens de European Broadcasting Union worden vrouwen in het atletiek te veel geseksualiseerd. Er kan immers zomaar een bil, een borst of een buikje in beeld worden gebracht, wat de onkuise kijker direct aanzet tot allerlei onzedelijke gedachten. Wat zich binnen de bovenkamer van een enigszins potente jongen van het mannelijk geslacht afspeelt bij het zien van een estafettestokje, u wilt het niet weten. Daarom wil de EBU de beelden moslimvriendelijker vrouwvriendelijker maken: "De European Broadcasting Union (EBU) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvollere manier in beeld te brengen. Het doel is te voorkomen dat atletes in ongepaste houdingen in beeld komen.

Respectvol omgaan met vrouwen, daar zijn wij uiteraard helemaal voor. Maar we zijn ook tégen censuur en vóór goede sportbeelden alsook vóór gelijkheid. Beeld van een vrouw die bij de start van het hordelopen haar hamstring scheurt zullen we in het vervolg dus moeten missen. Terwijl: stoppen met inzoomen op het lange apparaat dat mannen stevig vastgrijpen bij het polsstokhoogspringen, daar hoor je de EBU niet over. Daarom zeggen wij als bezorgde liefhebbers van de vrouwensport alleszins respectvol: FUCK DE EBU!

NOS braafste inzoomertje van de klas

uit nos artikel inzoomen op vrouwelijke lichaamsdelen

Snapt u nu de verwarring?

ongecensureerde polsstokhoogspringer
@Dorbeck | 17-07-26 | 13:00 | 96 reacties

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