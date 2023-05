Long may they reign

Hij haatte elk moment. Dit maakt Sky News' liplezer ervan

Staatsrechtelijk zit het dus als volgt: een monarchie is legitiem zolang de monarchen leuk zijn. Zo redde Maxima eigenhandig het Nederlandse koningshuis en zo ruïneert Charles III het tot aan z'n kist voor Engeland. Gelukkig staan de zeer aimabele en respectabele William en Kate al in de coulissen, maar tot die tijd genieten we maar gewoon van Charles III onuitputtelijke chagrijn, z'n voltooide gebrek aan elke eigenschap die de functie behoeft en natuurlijk Her Majesty The Queen Camilla, een queen met een grote Q.

Koningshuisverslaggever Donald Trump is groot fan van het nieuwe koningspaar