Het nieuwe normaal is niet jarenlang vol te houden of te betalen.

De uitgestelde spoedwet over corona kent geen einddatum, het kabinet mag halfjaarlijks zonder overleg verlengen. Aangezien deze coronawet de grondwet meermaals schendt, lijkt mij maandelijkse verlenging via beide Kamers geboden.

We hebben al kunnen proeven wat deze noodwet betekent. Politie die zonder machtiging hun sleutel voor noodgevallen misbruikt om een slaapkamer van een studente binnen te wandelen. Ze slaapt niet meer. Studenten die keukens, woonkamers en badkamers delen, maar bekeurd worden als ze samen op hun eigen balkon van hun eigen huis zitten.

Het doet denken aan de sociale dienst of sociale verzekeringsbank die tijdens huisbezoeken tandborstels kwam tellen. Was er wel recht op een alleenstaande AOW of bijstand? Of aan de Haagse pandjesbrigade die inbrak in het verkeerde huis. Woonden er te veel mensen? Straks wordt er gecontroleerd of er niet te veel mensen op de koffie zijn. Het huisrecht sterft aan corona.

Deze wet beperkt ook het grondrecht op vergadering en demonstratie. De BLM demo met Femke mocht doorgaan, de viruswaanzindemo niet. Of je hard genoeg deugt bepaalt nu al hoe vrij je bent. Net zoals in Noord-Korea mag u alleen buigen, klappen en glimlachen. Vele verzetshelden en militairen zijn gestorven voor onze vrijheid, die we weggeven om een pandemie te bestrijden.

Het spelletje dat de overheid speelt is helder. Bij gebrek aan duidelijke antwoorden uit de wetenschappelijke gemeenschap gaan we experimenteren met ruim 17 miljoen Nederlanders. Steeds iets meer risico nemen, iets meer contact toestaan, en dan kijken of het ziekenhuis weer volloopt. Levensgevaarlijk koorddansen, wat voor de lock-down al gepubliceerd werd.

Alleen zijn er nu zo weinig mensen met corona dat niet alleen onderzoek naar vaccins lastig is, ook kan een slingshot-effect optreden. Dat de samenleving alle kranen steeds verder openzet, maar door gebrek aan de eerste besmetting er nog geen uitbraak volgt. Straks staan alle kranen open, komen er een paar mensen terug van vakantie en volgt een nieuwe explosie.

Er is inmiddels bekend welk deel van de bevolking de hoogste kans heeft op een mild verloop. Een beetje de groep onder de veertig zonder overgewicht of andere medische voorgeschiedenis. Die kunnen we het beste zes weken tijdens de zomer in quarantaine gooien van festival tot festival. Gewoon gratis bier eroverheen en brommers kiek'n. Een dampende menigte van maken.

Ze zullen ernstige griep krijgen, maar dat verwarren met een kater. Aan het einde van de rit hebben we een bevolking die voor een groot deel resistent is. Daarmee verlaagt het reproductiegetal tot normale waardes van andere coronavirussen zoals verkoudheid en griep. Deze leeftijdsgroep heeft de meeste contacten in drukke klassen, cafés en kantoortuinen met weinig afstand.

Wachten op een vaccin gaat jaren duren. Als er een vaccin is, moet die getest worden op langetermijn-bescherming en bijwerkingen. De productie versnellen is een geldkwestie, maar de virologen hebben geen glazen bol om de werking en veiligheid aan te tonen. Het nieuwe normaal is niet jarenlang vol te houden of te betalen.

De Europese commissie presenteerde een EU-noodplan: “Next generation EU” Kost 750 miljard, de EU gaat dat op eigen titel lenen, ze gaan het geld weggeven en voor het eerst gaat de EU direct belasting innen. Never waste a good crisis. Dit gaat niet om noodhulp, maar een soort Marshallplan om mediterrane economieën te reanimeren die lang voor corona al in de terminale fase waren.

De kredietcrisis en klimaatcrisis waren het gevolg van disfunctionerende interne systemen. Geen oorzaak van buitenaf, zoals met corona wel het geval is. De EU krijgt haar eerste echte natuurramp en zakt door het ijs. De oplossing bestaat weer uit primaire banken die geld verzinnen, uitlenen aan financieel zwakke landen om daarna de lening te verkopen aan de ECB.

De centrale bank is niet meer politiek onafhankelijke hoeksteen van het financiële systeem, meer een rioolput om als bad-bank alle rommel op te ruimen. Niet meer een spelleider, maar een slaaf die de beerput mag leegzuigen. Of je nu kijkt naar dit monetaire geweld, autoritaire “tijdelijke” maatregelen of verdere Europese integratie, niets is transparant, houdbaar of democratisch.

De hele besluitvorming rond corona wordt niet vastgelegd. Straks is niet meer te reconstrueren vanuit welke informatie welk besluit is genomen. Daarmee wordt het afleggen van verantwoording of leren van deze pandemie in de kiem al gesaboteerd. Zonder notulen leren we niets, en maken we steeds dezelfde fouten. Blind vertrouwen is hier niet op zijn plaats.

Bij gebrek aan toezicht ontspoort de politiek, die zelfs tijdens een parlementair en strafrechtelijk onderzoek stukken blijven achterhouden. Hoe ver dat gaat zagen we in de zoveelste aflevering van het r acistische toeslagencircus. Daar werden vooral gezinnen met exotische achternamen verneukt. Beide ouders werkten hard voor een laag loon, hun zevenjarige kind ondernam zelfmoordpogingen.

De staat heeft het sociale contract verbroken, het vertrouwen is op.

Deze coronawet raakt iedereen, ook u.