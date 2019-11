Marco van Basten, de flegmatieke nummer 88 van FOX Sports, heeft van de tuchtcommissie van de televisiezender één week schorsing gekregen naar aanleiding van zijn uitspraken voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Heracles (4-1). Van Basten kreeg iedereen, en iedereen in het bijzonder, op de kast met de uitermate schokkende en luid en duidelijk hoorbare uitspraak 'Sieg Heil'. De voormalig spits, op het EK van 1988 de beul van Duitsland, kreeg van presentator Jan-Joost van Gangelen reeds een gele kaart en hoewel het niet gebruikelijk is een extra straf op te leggen na een eerder uitgedeelde reprimande, besloot de VAR alsnog in te grijpen. Na het uitvoerig bestuderen van de beelden en het voeren van een vermanend foeigesprek is besloten Van Basten een schorsing van één hele voetbalweek op te leggen. Kenneth 'kankerneger' Pérez is aangewezen als Van Bastens vervanger.