Zoals u als trouwe lezer hoort te weten: de strijd om de ziel van Amerika wordt in uw mond gestreden door Tucker Carlson en Nick Adams (Alpha Male). En het lijkt erop dat laatstgenoemden hun eerste veldslag gewonnen hebben. M&M kondigde gisteravond namelijk aan dat het stopt met ALLE "spokescandies". Op 19 januari 2022, a day that will live in infamy, lanceerde M&M's een frontale aanval op het spirituele weefsel van de Amerikaanse samenleving met "a more modern take on the looks of our beloved characters, as well as more nuanced personalities to underscore the importance of self-expression (...)." Ja, dat klinkt onschuldig, maar in werkelijkheid kwam het er dus op neer dat de SEXY M&M (de groene) een stel gympen in plaats van laarzen kreeg. En zoals Ronald Reagan zei: "There is a point beyond which they must not advance."

En nu weten de M&M's dus wat er gebeurt als je de rode lijn van The United States of America overschrijdt: je eindigt in onvoorwaardelijke overgave.

"America, let's talk. In the last year, we've made some changes to our beloved spokescandies. We weren't sure if anyone would even notice. And we definitely didn't think it would break the internet. But now we get it — even a candy's shoes can be polarizing. Which was the last thing M&M's wanted since we're all about bringing people together." Op 'breaking the internet' wat in 2011 al passé was na, een gedegen verklaring van overgave in de treinwagon van FOX NEWS.

Tucker reageert op zijn overwinning

Remember what they [Tucker Carlson en Nick Adams (Alpha Male)] took from you

De hamvraag