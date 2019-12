Ben je eindelijk gevlucht uit Woestijnië omdat homo's daar in elkaar gebietst worden, kom je terecht in Nederland. Denk je: het is weliswaar Dronten maar gelukkig zeg, nu kan ik eindelijk mezelf zijn. Zitten er twee makkers in je huisje die je verkrachten. Stap je naar het COA. Krijg je te horen: "Houd je stil, zeg niets tegen de politie en laat het gaan, zeiden ze. Let it go." Stap je met het lood in je schoenen naar de wijkagent. Krijg je één keer een laf belletje en vervolgens hoor je niets meer. Politie: "Communicatieprobleem." COA: "Wij kunnen niet ingaan op specifieke casussen." Nou lekker dan. Die van het COA gaan na ophef in de krant 'de feiten op een rijtje zetten'. Gevalletje slager keurt zijn eigen vlees. Die van het COA (en die van het hele ministerie erbij) hebben sowieso al een bedenkelijke reputatie inzake het verdoezelen van verkrachtingen, dus misschien kan een onafhankelijk bureau een keer een onderzoek doen naar de smeerpijperij binnen het COA.