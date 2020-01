"Wij kunnen het niet oplossen", aldus een mevrouw van het Onbeholpen Ministerie met een voornaam alsof het een van de duizend dochters van Loek Hermans is, een achternaam als een adelijke vis en een stem alsof ze gisteren nog op de bar van een corps-kroeg stond te dansen, terwijl ze schouderophaalt dat 'de kraan open staat'. En zo is het weer helemaal niemand z'n schuld dat de hAnDhAvInG van een verwoestkapotte nEoLiBeRaLe CoNsTruCtIe in coma ligt op een überberoerd gerunde afdeling van het Huis van de Democratie, terwijl het zorggeld met honderden miljoenen tegelijk tegen de plinten omhoog klotst bij doodzieke oplichters uit """gesloten gemeenschappen""" (met niet zelden of zeg maar heel vaak dubbele paspoorten). Er moet meer dit, er moet meer dat, er moeten meer drempels, er moet meer controle, er moet er moet er moet-er-moet-ermoetermoet - en ondertussen doet niemand een vliegende fuck aan het fixen van het hardst falende en toevallig ook nog meest peperdure onderdeel van onze vergrijzende verzorgingsstaat. En de steeds smallere schouder der belastingbetalers maar dweilen bijvullen die lekkende emmer snot. Gesundheit!