Het is verkiezingstijd en dat betekent dat u de komende maand heel veel vvd'ers krantjes vol ziet hardballen. We pakken die en die keihard aan, we zetten hier en daar een streep in het zand, we gaan zus en zo in de gevangenis pleuren. Allemaal gelul. Vandaag Dilan Yesildinges, de Darkwing Duck van de vvd, met een stuk in De Telegraaf over een nieuw uitleveringsverdrag met Colombia. "Een grote slag voor de drugsmaffia." Ja echt wel, dat zal die mocroterreur en de dagelijkse explosies hier wel ff oplossen. De Zuid-Amerikaanse drugsbaronnen staan te trillen als een rietje waarmee ze de coke snoven. Al die zwaargewichten die Nederland aan de leeuwen voert in de war on drugs. Eerst Ivo Opstelten. Toen Ard van der Steur. Toen Stef Blok. Toen Gabberhouse. En nu Dilan Dinges-Dinges. U kunt rustig slapen mensen, een verdrag met Colombia, nu hebben we echt bijna gewonnen.