Novum! De UFC zet bovenstaand een gehele ronde inclusief championship TKO een dag later al integraal online, dus die embedden we dankbaar. Sugar Sean (wiki) is met afstand de meest excentrieke atleet binnen UFC. Was na zijn debut meteen al een onmiskenbare prospect door die walk off KO die commentator Snoop Dogg door het dak stuurde (na breek). Heeft naast een ongebruikelijke stijl - handen laag, onderkoeld bijna, de vreemdste angles - een evenzo ongebruikelijke bouw: 1,80m lang maar slechts 61 kilo zwaar, dus altijd langer dan z'n tegenstanders en daarmee een zogeheten "reach bully" (lol). Kortom, al jaren een superster die nu eindelijk verzegelt wat hij altijd al was: de kampioen van z'n gewichtsklasse.

Z'n oma is Iers overigens, net als nieuwe Ierse UFC-sensatie namelijk: Ian Garry (25, 13-0, wiki). Iedereen maar zeuren dat hij Conor McGregor teveel nadoet, en soit, maar het is een vechtende gek uit exact dezelfde stad dus wat wil je nou. Hij vernietigde tegenstander Neil Magny met een oneindig aantal trappen op zijn linker onderbeen. De beste man stond uiteindelijk nog maar op 1 been en bezweek drie rondes lang onder dat geweld, beelden na de breek.

Deze godvergeten nachtmerrie voor Magny's linker onderbeen

Wat een heerlijke gek

Een nieuw Iers probleem

Ian Garry highlights

Sugar Sean highlights, inclusief die eerste walk off KO met Snoop Dogg on mic

It was foretold

this is the way

Sterling is trouwens een meester van z'n vak en een totale class act

Wat will Sean nu?

Ian wil Wonderboy Thompson NEXT