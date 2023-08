Je moet het van ver halen momenteel, als je nog een uniek haakje wilt vinden om je in de massahysterie van de klimaatcult te mengen. Mindere goden maken zich de hele dag boos over een niet bijzonder goede maar toch zeker ook niet slechte column van prof. dr. Oom Roon, maar de echte cultuurfilosoof gaat natuurlijk de klimaatgevaren op een heel ander geweldsniveau zoeken: dinerkeuzes tijdens een date! Voordat we onze verontwaardiging hilariteit diep in de lolsaus projecteren over liefde door de maag in tijden van apocalyptische dreiging, bedenk ff wat voor hondsbelabberde cultuurfilosoof die Jan Drost is, dat ie niet doorheeft dat Nederland allang weer zo verbubbeld (vroeger heette dat: verzuild) is, dat de kans dat iemand met veganistische klimaatpaniek tijdens een dinerdate tegenover een vleesetende vrouw komt te zitten nagenoeg nihil is. En dan ook nog spareribs als voorbeeld nemen - Jan kom op: er is geen dame op gods de groene aarde die tijdens een date een gerecht bestelt dat je met ingewikkelde grimassen moeten vreten terwijl je kleding en lippenstift in continu gevaar van vervuiling zijn. We snappen dat je momenteel met een vrome mening over het klimaat meer boekjes kunt verkopen hoor, maar als je echt zó weinig van vrouwen snapt ben je vast geen al te beste liefdesfilosoof. Conclusie: we zouden je niet doen. Wel zin in spareribs nu.