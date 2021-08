Het viel me eerder op, dat als ergens, in bijv, Australië een bosbrand of een overstroming is, het hier op het nieuws wordt gebracht alsof heel Australië in de fik staat, of onder water staat.

Vandaag kreeg ik een e-mail uit Australië waarbij iemand zeer bezorgd was over de recente massa overstromingen in Nederland.

Daar heb ik zelf geen last van gehad, maar blijkbaar is daar op het nieuws geweest dat heel Nederland zo ongeveer was ondergelopen.

Wat je op wereldwijd op TV ziet, blijkt vaak niet echt te kloppen.