WORD ONZE HELD. HOUD GEENSTIJL VLIJMSCHERP, ONGEFILTERD EN ONAFHANKELIJK
GeenStijl op zwart: langste file van het jaar op de digitale snelweg
Hallo, welkom op GeenStijl. Het is vandaag 1 en op 1 november vieren wij van GeenStijl de onafhankelijkheid van GeenStijl. Dat betekent een dag lang geen topics op GeenStijl, zodat wij de rest van het jaar juist wel topics op GeenStijl kunnen maken.
Want: op 1 november vragen wij iets aan jou. Namelijk of jij onze held wilt worden door ervoor te zorgen dat GeenStijl nog heel erg lang GeenStijl kan blijven.
In een wereld vol opgelegde moraaldwang, verstikkende mediakartels en door algoritmes beheerste eenheidsworst zijn wij het enige ongefilterde medium dat vlijmscherp door het nieuws blijft snijden, en dat er dan ook nog wat te lachen valt. Dat betekent dat wij ongefilterde liveblogs bieden bij brekend nieuws, vlijmscherpe satire als de wereld daar om staat te springen en absurde humor als juist niemand daarom vraagt.
En dat, al zeven jaar lang, volledig onafhankelijk. Wij hebben geen Belgische bovenbazen, geen NPO-managementlagen en geen Paarse Broeken vol brand safety voorschriften. Wij zijn gewoon Pritt Stift, Spartacus, Mosterd, Ronaldo, Zorro, Schots, scheef en Dorbeck die dingen tikken waar ze van vinden dat ze op het internet moeten komen. En de beste Tweede Kamerverkiezingen Uitslagen Show van Nederland organiseren tot diep in de nacht, omdat dat nou eenmaal is waar die nacht om vraagt. En wat wij nu dus aan jou vragen, is of je ons wilt helpen.
Want wij kunnen alleen maar ongefilterd en vlijmscherp blijven dankzij jouw steun. Hoe meer Premium Leden wij hebben, des te meer wij ons bezig kunnen houden met wat wij het liefste doen: de hele dag GeenStijl maken. Zodat jij een geïnformeerd antwoord hebt als je bij de koffieautomaat gevraagd wordt of je dat grapje van Rob Jetten over Amalia ook echt niet vond kunnen, of beter nog: dat je zelf een leukere grap hebt gelezen.
EXCLUSIEVE BOODSCHAP VAN TOM STAAL
Zoals wij vorige week al aankondigden waren wij van GeenStijl op zoek naar een nieuwe wimpel na het afscheid van Kane en/of Ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend. En misschien heb je het gemerkt: wij hebben hierboven best vaak vlijmscherp en ongefilterd opgeschreven, omdat dat is wat wij zijn, wat wij vinden, en wat wij de hele dag doen. Vlijmscherp en ongefilterd over het nieuws bloggen. Dus vanaf binnenkort staat bovenaan GeenStijl.nl: vlijmscherp en ongefilterd nieuws.
Maar genoeg over onszelf, laten we het over onszelf hebben: wij zijn jarig. GeenStijl is zeven jaar onafhankelijk en dat vieren wij. Vier het mee. Word Premium Lid. Word onze held. Alvast duizendmaal dank.
Voor de harde kern
Ben je al lid en wil je ons een tof verjaarscadeau geven? DANKJEWEL!!!
Geef dan
25 euro als je krap zit
50 euro (kiezen de meeste reaguurders)
500 euro als je lekker gaat op crypto, doe gek