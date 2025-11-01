Hallo, welkom op GeenStijl. Het is vandaag 1 en op 1 november vieren wij van GeenStijl de onafhankelijkheid van GeenStijl. Dat betekent een dag lang geen topics op GeenStijl, zodat wij de rest van het jaar juist wel topics op GeenStijl kunnen maken.

Want: op 1 november vragen wij iets aan jou. Namelijk of jij onze held wilt worden door ervoor te zorgen dat GeenStijl nog heel erg lang GeenStijl kan blijven.

In een wereld vol opgelegde moraaldwang, verstikkende mediakartels en door algoritmes beheerste eenheidsworst zijn wij het enige ongefilterde medium dat vlijmscherp door het nieuws blijft snijden, en dat er dan ook nog wat te lachen valt. Dat betekent dat wij ongefilterde liveblogs bieden bij brekend nieuws, vlijmscherpe satire als de wereld daar om staat te springen en absurde humor als juist niemand daarom vraagt.

En dat, al zeven jaar lang, volledig onafhankelijk. Wij hebben geen Belgische bovenbazen, geen NPO-managementlagen en geen Paarse Broeken vol brand safety voorschriften. Wij zijn gewoon Pritt Stift, Spartacus, Mosterd, Ronaldo, Zorro, Schots, scheef en Dorbeck die dingen tikken waar ze van vinden dat ze op het internet moeten komen. En de beste Tweede Kamerverkiezingen Uitslagen Show van Nederland organiseren tot diep in de nacht, omdat dat nou eenmaal is waar die nacht om vraagt. En wat wij nu dus aan jou vragen, is of je ons wilt helpen.

Want wij kunnen alleen maar ongefilterd en vlijmscherp blijven dankzij jouw steun. Hoe meer Premium Leden wij hebben, des te meer wij ons bezig kunnen houden met wat wij het liefste doen: de hele dag GeenStijl maken. Zodat jij een geïnformeerd antwoord hebt als je bij de koffieautomaat gevraagd wordt of je dat grapje van Rob Jetten over Amalia ook echt niet vond kunnen, of beter nog: dat je zelf een leukere grap hebt gelezen.