Intussen weten we nog steeds niet hoe het nu zat met Van Strien.

Er schijnt aangifte te zijn gedaan.

En toen? Hoe ging het daarna verder bij het Funtioneel Parket, waar economische delicten worden afgehandeld?

Is Van Strien vervolgd, of heeft hij een schikking gekregen, of kwam hij met de schrik vrij? Daar doet het FP meestal geen openbare uitspraken over.

Kortom, er is niets zeker.

Maar de schade is aangericht. En daar ging het de NRC om, uiteraard. Iedere gelegenheid die zich voordoet om de PVV in de wielen te rijden of in opspraak te brengen zal de gevestigde orde aangrijpen.

Zo hebben we in het verleden al tal van akkefietjes gehad. Hans van Baalen, overigens niet mijn man en niet mijn partij, is ook op een minne manier neergesabeld. Er was niets aan de hand, maar de reputatieschade was aangericht. Jaren later denken mensen toch, oh ja, die Van Baalen, daar wás toch wat mee?