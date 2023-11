Nieuws over onze nationale dekhengst Douwe Bob, die zich dit weekend niet van zijn beste kant liet zien. Deze keer verscheen hij niet in de media omdat hij veertig vrouwen heeft volgedouwd (al sluiten we het tevens niet uit, red.), maar liep hij te straatruziën in Abcoude. Beetje te diep in het glaasje gekeken, beetje boze wartaal uitslaan, beetje duwen en trekken: u kent het wel. Alleen staat hij in deze digitale tijden dan meteen met zijn bekende kop online en dan lijkt het al snel of hij een stel minderjarige jochies aanvalt. En dat wil Douwe even rechtzetten. Hij mept weliswaar in een dronken bui een jongen die zelf claimt dat hij zestien jaar is, maar volgens de chronische bezwangeraar was het slachtoffer "dik in de 20", dus dan is er helemaal niets aan de hand. Dan is het volkomen geaccepteerd dat de zanger luidkeels verkondigt dat "jouw leven naar de kanker" gaat en met zijn bezopen kop een partijtje staat te fietsrekworstelen. Niets aan het handje: gewoon het gevolg van het feit dat deze Bob geen BOB is. Uiteraard doet hij een Hazesje en kondigt hij luidkeels aan dat hij een tijdje in een luxe afkickkliniek gaat vertoeven. U mag tenslotte best weten dat Douwe een ongecontroleerde zuiplap is, zolang u maar onthoudt dat deze Vader des Vaderlands in zijn dronken buien enkel volwassenen aanvalt. Zo, hebben we dat ook weer rechtgezet. Wat een ideale schoonzoon is het toch.

Stralend licht!