Hamas heeft nu 39 gijzelaars vrijgelaten en verwacht wordt dat dit er vandaag in totaal 50 worden. Daar tegenover stond de vrijlating van 150 veroordeelde Palestijnse gevangenen. De Wall Street Journal schrijft dat zowel Hamas als Israël bereid lijken de wapenstilstand met nog eens vier dagen te verlengen en een verdere uitruil voort te zetten.

In ander nieuws zijn er in het Amerikaanse Vermont drie 20-jarige jongens met een Palestijnse achtergrond neergeschoten. Reuters schrijft: "Two of the victims are U.S. citizens and the third is a legal U.S. resident, all 20 years old, police said. Two of the men were wearing a keffiyeh, the traditional black-and-white checkered scarf of Middle Eastern dress, at the time of the attack, police said. The victims were reported to have been speaking Arabic when attacked, according to the Institute for Middle East Understanding, a nonprofit pro-Palestinian advocacy organization, which also said the assailant opened fire on the three men after he began to shout at and harass them. Police say he fired four shots without saying a word." Hier een foto van de drie slachtoffers.

In weer ander nieuws is Elon Musk on the ground in Israël voor een Starlink-bezoekje. Israëls minister van communicatie schrijft: "Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership. As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of Communications, including the Gaza Strip. (...)."

