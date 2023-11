Het grote probleem van links is, dat progressieve praatjesmakers zich meester hebben gemaakt van de politieke vertegenwoordiging. Er is in Nederland geen conservatief linkse partij.

Vroeger was de SP dat. De SP had een sterke achterban van echte arbeiders. Jan Marijnissen was de eerste die gastarbeiders naar huis wilde sturen, al in '83. Maar ook daar is de groep SJW's aan de macht gekomen. En dat zie je in de zetels. Daarnaast is Lilian een slogan-machine en niet inhoudelijk genoeg.

De PvdA is na Den Uyl rechtsaf geslagen. Met Wim Kok, die de Nijenrode-indoctrinatie had doorlopen en de vakbeweging in Nederland heeft gesloopt met z'n poldermodel heeft al veel linkse ideeën uit de partij gehaald (niet uit het verkiezingsprogramma hoor) en is verworden tot een partij van salonsocialisten. Nu samengegaan met GL (Links? Versoepeling ontslagrecht, casino-pensioenen?), wat altijd al een partij van stadjers was die wat over de natuur schreeuwden. Van salonsocialisten naar grachtengordelsocialisten.

Wat blijft dan over? Geert is economisch af en toe best wel links. Zeker laag verdienenden die nauwelijks rond kunnen komen vinden bij de PVV veel steun.

Tsja en dan is er nog de Islam. Weinig Nederlanders aan de onderkant van de samenleving maken zich druk over de rechten van de Islamieten. Sterker: ze hebben er overlast van. Van scooterrijdende """jongeren""" tot agressieve benadering van vrouwen. En in bepaalde wijken in grote steden hoor je nauwelijks Nederlands meer. Hoe reageren de politieke partijen hierop? GL/PvdA ontkennen de problemen en beschuldigen de klagers van islamofobie, De VVD ziet dat de klagers minvermogenden zijn en daarom niet interessant. Tsja, dan blijft ook de PVV over.

Gek hè dat de PVV zoveel gewonnen heeft?