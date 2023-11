Daar gaan we dan: laatste race van het jaar, laatste kans op punten. Geheel onbelangrijk voor Max Verstappen en Red Bull die hun doelen al behaalden en met een extra overwinning slechts wat records scherper stellen, maar kijk iets verder naar achteren in het veld en dan wordt er nog echt ergens om gestreden. Ferrari en Mercedes vechten om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, waarbij Mercedes momenteel slechts vier puntjes voor staat. Zo'n tweede plek levert weliswaar geen beker op, maar wel miljoenen euro's aan extra prijzengeld, dus reken maar dat ze alles op alles zetten om die extra knaken voor de bierpot binnen te slepen. Mercedes start vandaag P4 en P11 en Ferrari P2 en P16, dus het kan nog alle kanten op. Bij de rijders ligt ondertussen de strijd om de vierde plek nog open. Die gaat tussen Sainz (200 punten), Alonso (200), Norris (195) en Leclerc (188) en bewijst dat het middenveld dit jaar heerlijk dicht bij elkaar zat. In de achterhoede vinden we tenslotte AlphaTauri die slechts zeven punten achter staat op Williams en hoewel dat slechts om P7 bij de teams gaat, zijn de miljoenen euro's die een extra plekje opleveren cruciaal voor deze kleine teams. Met Tsunoda vertrekkend vanaf P6 vandaag is er nog hoop voor het zusterteam van Red Bull. Allemaal bijzaken in de achteruitkijkspiegel van Max die weer van pole start en zich opmaakt voor de run naar zijn negentiende (!) Wilhelmus van het seizoen. Om 14:00 uur is het voor de laatste keer dit jaar lights out and away we go en gaan we zien of dit seizoen eindigt met een knaller.

UPDATE: MAX VERSTAPPEN WINT IN ABU DHABI

UPDATE: Ondanks een wanhoopspoging van Leclerc haalt Ferrari het niet. Mercedes pakt P2 in het kampioenschap.

UPDATE: Alonso pakt P4 in het kampioenschap. Komt net als Leclerc op 206 punten, maar heeft betere resultaten.

UPDATE: En Tsunoda vocht voor wat hij waard was, maar komt tekort, waardoor Williams P7 behoudt.

MotoGP ook beslist: Pecco Bagnaia wereldkampioen

