In navolging van 'Even geen Liveblog 52', een adempauze die bruut werd verstoord door de grondinvasie van Israël in Gaza, vandaag weer een keertje 'Even geen Liveblog 90'. Morgen beuken we weer door, vandaag even contemplatie en reflectie. Waar staan we nu eigenlijk, waar gaan we heen met die oorlog, waar moeten we heen met die oorlog, wat gaat er nog gebeuren en vooral: wanneer stopt de waanzin? Uw op- en aanmerkingen over de Liveblogs mogen ook in de comments, we lezen mee, we doen het samen, en bij Breaking News gooien we de poort natuurlijk gewoon weer open.