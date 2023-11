: Heb jij ooit met het FP te maken gehad, Bob? Ik vermoed van niet.

Ik wel, in een zaak waarin ik aangifte had gedaan. Daarvan is PV opgemaakt, door mij ondertekend, en op basis daarvan had ik ook het recht om te weten hoe de zaak was afgehandeld. In dit geval met een schikking.

Dat gebeurt vaak, op die manier wordt vervolging in feite afgekocht en krijgt een bedrijf ook geen strafblad.

Je kletst dus maar wat, als je zegt dat mijn beweringen over het FP "nergens op slaan". Ik weet uit ervaring waar ik over praat.

Misschien is Van Strien schuldig, misschien niet, maar het punt is, we weten het gewoon niet, zoals ik in mijn eerste zinnetje al zei.

En wat betreft de universiteit als "serieuze instelling": dezer dagen kwam naar buiten dat er malversaties met Europese subsidies waren bij het LMC, waarvan het bestuur al geruime tijd op de hoogte was. Kortom, universiteiten zijn niet heilig.