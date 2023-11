Ik zie het anders, de goegemeente is in paniek. Zie de repliek van vrouwtje Kaag o.a. De angst is er, vooral bij links en extreem links! Of dat logisch is? nee! Waar praten we over, PVV 35 zetels nu, dan is er nog NSC en de BBB 47 nieuwe zetels. Het is rechts, dat is het! Rechts is al jaren een meerderheid in NL, nu met een meer grote mond op rechtse projecten en ideeën. Die komen, ga er maar aan wennen!