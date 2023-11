Kritiek op een geloof is geen belediging of vreemdelingenhaat

Dit is geen xenofobie meer, dit is geen vrees voor vreemden, er leeft angst om zelf mis te grijpen. Door blut te raken, dakloos te worden of dat kinderen nooit kunnen uitvliegen naar een eigen kamer of woning. De netto migratie steeg naar 224.000 per jaar, woningbouw daalde naar 65.000, en zal nog verder dalen naar 50.000. De situatie blijft uitzichtloos voor onze jeugd. Onze woningen zitten vol.

Het demissionaire kabinet en haar gedoogpartners beweren dat je louter op migratie kunt sturen door uit de EU te stappen, en het vluchtelingenverdrag, de Europese en Universele rechten van de Mens op te zeggen. Op deze planeet hebben zes miljard mensen het behoorlijk slechter dan ons, en we zouden -zeer fatalistisch- op geen manier kunnen sturen op deze migratie.

Finland gooide deze week de grens dicht. Spanje, Hongarije en Polen hebben hekken. Denemarken laat asielzoekers betalen, België vangt -tegen haar eigen rechter in- geen alleenstaande mannen meer op, Frankrijk heeft veel te weinig opvang en mediterrane landen hebben tentenkampen waar migranten maanden wachten op behandeling van hun asiel. De meeste kinderen moeten terug.

Veel lidstaten van de Europese Unie hebben een keihard ontmoedigingsbeleid, samen met harde barrières en vele -volgens verdragen- illegale pushbacks. Onze oude politici doen alsof we geen keuzes hebben, ons huidige beleid de enig mogelijke weg is, terwijl Duitsland oproept tot grootschalige deportaties. Het verschil in uitkeringen en voorzieningen geeft volksverhuizingen binnen de EU.

Terwijl in andere Europese landen migranten buiten of in tenten slapen, hebben wij hier discussies dat statushouders drie keer een huis mogen weigeren, of het huis wel groot genoeg is en we alleenstaande mannen niet mogen dwingen met elkaar samen te wonen (waar onze studenten en starters op onze woningmarkt wel toe gedwongen zijn). We vormen een oase binnen de EU.

Onze politici ontkennen een aanzuigende werking dankzij onze -naar Europese maatstaven- ongekende gastvrijheid. Dan ontken je tussen de regels door dat een migrant internet kan raadplegen, informatie kan opzoeken, landen kan vergelijken en daarna een keuze kan maken. Deze “normale” politici hebben de schedel gemeten, en vonden die te klein om zelfstandig na te denken.

Er zijn geen 2,5 miljoen boze witte mannen. De PVV-stemmer bestaat ook uit nieuwe Nederlanders die elke dag in hun kansenwijk zien dat de rek er gewoon uit is. Dat er geen woningen meer zijn, dat hun “zwarte” scholen geen plek of docenten meer hebben. Dat de huisartsen niet meer willen of kunnen werken in moeilijkere wijken. Zij horen onze hangmat kraken. Zij zien dat de koek op is.

Ze staan met de ene voet in de Westerse verlichting en met de andere voet in een religie met scherpe randjes. Hun identiteit is verscheurd. Kritiekloos accepteren van islamisering geeft een aanval op de positie van de vrouw, instemming met vrouwenbesnijdenis, eerwraak inclusief zuuraanvallen en ga zo verder. We gedogen deze excessen van geen enkele andere cultuur of religie.

Scholen horen niet onderverdeeld te zijn op geloof, dat geeft onnodige verzuiling en segregatie. We zouden immers ook geen losse jongens- en meisjesscholen meer accepteren. Je bent daar om een vak te leren. De onderwijskwaliteit van nieuwe scholen met een niet-onderwijskundige identiteit zoals religie scoren bovendien bedroevend op kwaliteit, burgerschap of sociale integratie.

Het vrijdaggebed begint soms met demonisering van homoseksuelen, joden en mensen die de islam verlaten. Ongelovigen worden in de Koran letterlijk vogelvrij verklaard. Vee dat je mag slachten. De vraag is eigenlijk waarom alle andere politieke partijen hier zo stil over zijn, vinden ze hun verworven rechten onbelangrijk? Multiculturalisme begint bij het handhaven van onze vrijheden en evenwicht.

De helft van onze moskeeën worden aangestuurd vanuit Turkije, inclusief de aanlevering van imams. Allemaal via een Turkse dictator die zijn eigen grondwet negeert of verbouwt, terwijl hij volgens de Turkse rechter nooit meer op enig stembiljet mocht staan. Deze imams rapporten over de politieke voorkeuren van moskeegangers naar Ankara. Onze echte straatcoach is de lange arm van Erdogan.

Zulke buitenlandse inmenging in de vorming van onze jeugd en samenleving vanuit een militante dictatuur kunnen we niet toestaan. Onze politici oreerden over nepnieuws op sociale media, maar vergeten fysieke communicatie. Het sleepnet werkt hier niet, en werkt bij kinderporno ook al niet. Dit kan je niet parkeren bij scholen, de hele samenleving moet de ontwikkeling van onze jeugd bewaken.

Kiezers zijn niet gek, die zien demonstraties oproepen tot de vernietiging van Israël en haar joodse bevolking. Die zien het voorproefje dat 7 oktober gegeven is. Die zien de machteloosheid van onze politie tegen die oproep tot geweld op te treden. Die zien dat mensen met een beetje tegengeluid worden afgevoerd om de boel te sussen. De voorman van Pegida werd veroordeeld.

De Joodse bevolking is de afgelopen halve eeuw binnen Europa gehalveerd. Ze vluchten uit het Oostblok en Rusland na de val van de muur. Hetzelfde gebeurde in het Midden Oosten, na duizenden vredige jaren konden ze niet meer verder leven in onder andere Turkije, Syrië en Irak. Alleen Israël en de Verenigde Staten leken nog veilige havens, totdat haat en geweld vrij spel kregen.

Onze vrijheid en veiligheid is niet vanzelfsprekend.