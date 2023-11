En zo zijn we alweer bij het eindstation van de (te) lange rit die het Formule 1-seizoen 2023 was. We zouden graag zeggen dat dit één van de spannendste competities ooit was, maar dan zouden we liegen. De combinatie van Max Verstappen en zijn Red Bull bleek dominanter dan ooit, verbrak records waarvan we dachten dat ze nooit meer verbroken zouden worden en hoewel dat leuk staat in de statistieken en geschiedenisboeken, was de titelstrijd dit jaar volledig afwezig. Gelukkig waren achter de Nederlander nog wat interessante subplots te vinden. We hadden de rise and fall van Aston Martin, de fall and rise van Mercedes, de heropleving van McLaren en de poles van Leclerc die consequent werden omgezet in Verstappen-overwinningen. Waar de rest hun racewagen vult met benzine, reed de Ferrari dit jaar wederom op pure pijn en slechte beslissingen en daar verandert die ene overwinning van Sainz niets aan. We begonnen het seizoen weliswaar met twee Nederlanders, maar die F1-stint van De Vries was er eentje om snel te vergeten. Voordat we het licht uitdoen en dit slaapverwekkende seizoen laten inslapen, hebben we nog één Grand Prix op het programma staan. Abu Dhabi gaat niet de thriller worden die het in 2021 was, maar er zijn nog genoeg coureurs die iets willen bewijzen voordat ze de lange winterstop ingaan. En met een Red Bull die al een paar maanden niet meer wordt ge-update (daar kijkt iedereen al naar 2024) is alles nog mogelijk. De weg naar het laatste volkslied van het jaar begint nu met de kwalificatie. Let's go!

UPDATE: WTF Ferrari? Sainz eruit in Q1.

UPDATE: WTF Mercedes? Hamilton eruit in Q2.

UPDATE: MAX PAKT POLE! Leclerc P2 en Piastri op P3.

Spannend!