Van alle pathetische reacties na de overwinning van Geert Wilders – een krijsende Timmerfrans, huilsessies op het Mediapark, Trumpiaanse demo’s in de grote steden tegen de verkiezingsuitslag – is die van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch nog de meest normale. In een FB-bericht aan Lief Nederland dat mij zo dierbaar is, voert hij in tegenstelling tot veel linksen niet een verzonnen kind met zorgen op maar zijn eigen zoontje Adam. De achtjarige krullenbol was daags na de verkiezingen vol verdriet van school teruggekeerd en belde zijn vader op het stadhuis met een prangende vraag over de PVV: “Wil die ons het land uit hebben?”

Marcouch kon de knaap geruststellen: “Adam, zei ik, ‘partijen kunnen zoveel willen, maar zij zijn gebonden aan onze democratie’. Ik legde mijn zoontje uit hoe de democratie van top tot teen verankerd ligt in de grondwet, met huid en haar verbonden met alle vrijheden en grondrechten.” Verderop in zijn bericht schrijft Marcouch over het belang van vertrouwen in die rechtstaat: “want die biedt bescherming en heeft geregeld dat discriminatie verboden en strafbaar is. Daar houden wij in onze democratie elke politieke partij aan die regeren wil. Met achter ons de democratische rechtsorde; die waarborgt dat.”

En zo is het maar net. Het is niet zo dat Geert Wilders nu opeens alleenheerser is, Nederland blijft een coalitieland en een democratie ingebed in de rechtstaat. Bovendien & belangrijker heeft de PVV-leider nadat de VVD hem de hand reikte tijdens de campagne consequent duidelijk gemaakt bereid te zijn hectoliters water bij de wijn te doen en zijn verantwoordelijkheid te willen nemen en te gaan dragen: Wilders’ programmapunten die in strijd zijn met de Grondwet gingen in de ijskast. En als draaiende Dilan nou óók haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog aan de onderhandelingstafel plaatsneemt, zijn die antirechtstatelijke voorstellen gedoemd in het vriesvak van de geschiedenis naast de vergeten perenijsjes te blijven liggen.

Maar iemand op die school heeft dus het zoontje van Marcouch bang gemaakt. Het kan niet een eventueel moslimvriendje zijn geweest want in de Arnhemse moskee zijn ze gek op Geertje. Het is niet te hopen dat het een juf of meester is geweest want dan is het met de staat van het onderwijs over democratie, Grondwet en rechtsorde in de Gelderse hoofdstad slecht gesteld.

Da’s wellicht een puntje voor de eerstvolgende ouderavond, Ahmed.