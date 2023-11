Prima toch BL zo min mogelijk islam in de wereld is prima liever 0 islam in de wereld daar moeten we naar streven. Noem 1 gezellig islamitisch land waar vrijheid heerst voor homo's en de rest van het rijtje. Heb je alle aanslagen door islam geïnspireerde terreur bij elkaar opgeteld? Het is de religie van de dood.

Is dat mild genoeg voor je? Maar goed, er zijn ook andere problemen in dit land waar Kaag en Rutte samen prima voor gezorgd hebben. Het wordt dus eerst puinruimen met een heftruck en ander grof materiaal want de kaag/Rutte puinhoop is gigantisch. Religie is sowieso een beetje achterlijk alleen zijn de meeste verder ongevaarlijk, Behalve de Islam. Met minder asiel en de massale criminelen die meekomen uit onze samenleving halen pak je gelijk ook wat Islam mee. Elk persoon met de Islam in zijn hoofd die hier niet is is winst. Een moskee sluiten omdat er dagelijks haat gezaaid wordt kan ook gewoon gesloten worden want de religie gekkies moeten het wel binnen de kaders van de wet doen. Vlaggen wapperen van terroristische organisaties mag ook wel juridisch aangepakt worden. Er is verder geen enkele grond of andere wet die zegt dat we verplicht criminele en terreur brengend individuen hier moeten binnen halen wat nu al jaren en jaren gebeurd. Dus Nederland zegt eindelijk nee tegen al dat gespuis. Het werd tijd. En links Nederland had daar net zo goed aan mee moeten werken als het niet zo godsgruwelijk naief en oer, oer, oer dom was geweest.