@Jan, Leiden | 25-11-23 | 13:07:

Bosma heeft het specifiek over een neutrale autoriteit, niet over een PVV-toezichthouder. Los van de vraag of we daar voor of tegen moeten zijn, het is geen onredelijk voorstel. Zoals gezegd, toezichthouders zijn er nu ook overal (oa tegen niet-links "nepnieuws"), en dan valt niemand daar over.

Wat de huidige NPO betreft, het is veel meer dan alleen een wereld van gelijkgestemden die elkaar napraten; wat op zich ook al een groot probleem zou zijn. Afgelopen jaren hadden NPO-verkiezingscampagnes voor achtereenvolgens Halsema, Klaver, Kaag en Timmermans wel degelijk effect op de verkiezingsuitslagen. Net als de NPO-haatcampagnes tegen oa Fortuyn, Hirsi Ali, Verdonk en Wilders invloed hadden op hun veiligheid.

En het gaat om meer dan verkiezingsuitslagen. Zwarte Piet is in slechts 15 jaar in de ban gedaan. Nota bene door een piepkleine groep subsidieracisten die 100% van alle zendtijd over dat onderwerp tot hun beschikking kregen. Tegengeluiden zoals de film 'Wild Geraas' van Arnold-Jan Scheer (journalist, televisiemaker) en Roy van Damen (documentairemaker) zijn in die 15 jaar nooit op TV geweest.

Dit heeft gewoon meetbare invloed op de hele samenleving, en leidt tot felle polarisatie. Mensen wordt wijsgemaakt dat een onschuldig kinderfeest eigenlijk een racistische KKK-bijeenkomst is, en dat legitimeert geweld tegen kinderen zoals oa KOZP en antifa propageren.

Zo komen we ook bij Israël waar kinderen zijn doodgemarteld, want joods. Maar een groot deel van NPO-kijkend Nederland weet dit niet eens; of vindt dat "de joden dit aan zichzelf te danken hebben". Op de UvA worden joden uitgejouwd; Israëlische vlaggen zijn verboden; en op straten, pleinen en stations schreeuwen woedende menigten om genocide op de joden. Decennialange anti-Israël verslaggeving maakt zelfs het gruwelijkste geweld tegen joden salonfähig.

Dat GS een tegengeluid geeft klopt, en daar betaal ik GS graag voor. Maar veel mensen komen niet op GS, en bovendien wil ik niet automatisch meebetalen aan het anti-Westerse extremisme op de gesubsidieerde omroepen.