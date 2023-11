Had al een paar dagen niet gekeken in mijn brievenbus. Had er ook geen reden voor. Vandaag een huis-aan-huis-krantje eruit getrokken. Samen met een gekreukeld verkiezingspamflet met een breed grijnzende Rob Jetten erop. Hoofdschuddend in de vuilnisbak gekieperd.

Waarbij ik me afvroeg wat nichten als Jetten toch bezielt om zich zo hartstochtelijk in te zetten voor een partij die faliekant weigert een dam op te werpen tegen de instroom van vele duizenden homo-vijandige moslims.

En die stuitend domme 'Queers for Palestine' met hun Pallie-vlaggen-gewapper, begrijp ik al helemáál niet; nooit gehoord of gelezen wat ze in het Midden-Oosten met homo's doen. Geen enkel historisch en cultureel besef.

De hele westerse wereld moet dringend eens iets gaan doen aan het niveau van zijn onderwijs. Want wat er op bijvoorbeeld Harvard gebeurt, is te diep-treurig voor woorden. Ik vraag me werkelijk af waar deze universiteit op dit moment nog zijn prestige vandaan haalt.