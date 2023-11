De Hamas Aftermovie

Naar verluidt is de situatie op dit moment dat niet alle 13 gijzelaars in Egyptische handen zijn. CNN: "Not all of the 13 Israeli hostages are with the International Red Cross in Egypt. There has been a delay. CNN confirms this and says that per two Israeli officials, the hostages are still in Khan Yunis in Gaza." Hier het Thaise staatsbericht over de vrijlating van 12 Thaise gijzelaars, wat zou betekenen dat er nu nog 14 Thaise gijzelaars in Gaza zijn.

U bent weer bij en we gaan LIVE en de eerste beelden ziet u hier zodra ze verschijnen.



Update 16:00 - Israël activeert SfeerBeheer. Wacht gijzelaars met liederen op.

Update 16:03 - Hier een vermeende video van de ambulances met gijzelaars onderweg naar de Egyptische Gaza-grens.

Update 16:07 - Israëlische media berichten nu dat wél alle 13 gijzelaars in Egyptische handen zouden zijn.

Update 16:10 - Egyptische veiligheidsofficials zouden nu ontkennen dat de gijzelaars al in Egyptische handen zijn.

Update 16:13 - Israëlische autoriteiten zouden de Palestijnse gevangenen richting vrijlating transporteren. Let wel hè: dit is geen "gevangenenruil". Er worden onschuldige gijzelaars geruild tegen voor geweldsmisdrijven veroordeelde Palestijnen.

Update 16:16 - De VS en het VK bevestigen dat geen van hun staatsburgers onder de aanstaande vrijlating vallen.

Update 16:17- De gijzelaars zouden nu in Egypte worden ontvangen door officials van Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet.

Update 16:22 - Hier een foto van het militaire medische personeel dat de gijzelaars zal ontvangen.

Update 16:36 - De 12 Thaise gijzelaars zouden nu in Israëlische handen zijn, op weg naar een ziekenhuis en daarna de Thaise ambassade.

Update 16:57 - i24News: "The abductees underwent initial eye tests after being held for a long time in the dark." Nog altijd geen beeld.

UPDATE 17:04 - DE EERSTE VIDEO VAN ISRAËLISCHE GIJZELAARS.

Update 17:22 - Kibboetsgenoten herkennen op de video: Margalit Moses (78), en Adina Moshe (72).

Update 17:31 - Het Rode Kruis schrijft: "We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages. We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties."

Update 17:36 - Inclusief foto's: "Danielle, 44, and Emilia, 5, Alony are apparently among the freed hostages."

Update 17:38 - VIDEO VAN OVERDRACHT.

Update 17:41 - Video van de Bibi/Galant War Room van waaruit ze de overdracht op de voet volgen.

Update 18:51 - Dit Zijn Ze. De bevrijde 13.

Update 19:06 - Foto's van de Israëlische gijzelaars levend en wel in een bus.

Update 20:31 - Hamas publiceert de bovenstaande Aftermovie van de aflevering van gijzelaars.

De Vrije Vierentwintig

Dit Zijn Ze

Meer beeld

LIVESTREAM

Het voorbereide ontvangst

Video van het voorbereide transport en de ontvangstruimte

SfeerBeheer geactiveerd

lol vreemd

Weinig beeld van de Palestijnse gevangenen aan Israëlische zijde

Ja dit is echt zo. Het kan niet allebei.